ARVUSTUS | Ideedest puudus? TV3 uus sõu „Suur pühapäev“ on ühe varasema telesaate koopia 

Võistlemas on kaks võistkonda – valge ja sinine – täpselt nagu eelmisel korral. Vahetunud on vaid kaptenid, sest Peeter Oja ja Hannes Võrno kingadesse on astunud Kristjan Jõekalda ning Teet Margna. Telesõud juhib Eda-Ines Etti asemel sel korral Karl Erik Taukar, kes on küll väga hea saatejuht, kuid kuna Inesel oli oma stiil ja kõigil meeles „Me armastame Eestit“, on algul raske Taukarit nautida.

Kõik muu on justkui koopia varasemast telesaatest – alguses tutvustavad kaptenid oma võistkonda ja kaunid tantsijad, kes on muuhulgas samad, näitavad auhindu. Seejärel läheb mänguks ja kahjuks peab tõdema, et ka siin pole miskit uut välja mõeldud ning enamik mängudest on televaatajale tuttavad saatest „Me armastame Eestit".

Tehtud on vaid imepisikesed kosmeetilised muudatused – näiteks laulavad välismaalaste asemel lapsed ning sisse on toodud ka paar uut mängu. Siiski on suuremas osas kõik sama.