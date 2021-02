Näitleja Katrin Pärn: „Ma olen üldiselt kehv nätsunärija!“ 

Ei mingit teksti, ei mingit peent tantsunumbrit. Vaid neli näitlejat, kel suud pilgeni täis Hubba Bubba nätsu. Töövahendeiks siis närimiskumm ja sellest puhutud mullid. „Seda me naljatlesime proovis, sest näitlejad kurtsid, et väga keeruline on teha neid nätsumulle,“ muheles lavastaja Henrik Kalmet enne peoõhtut. „Tuligi välja kitsaskoht, et näitekoolis on töö nätsuga puudu olnud. Tuleb mõelda selle peale!“ Mitte ei tule mõelda, vaid on juba mõeldud, selgub Katrini naerust: „Tuleme ikkagi lagedale koolitusprogrammi ja loengusarjaga, sest oleme päris palju tegelnud selle materjaliga, see on pisut kontrollimatu materjal, aga arvan, et oleme neljakesi sellega teel suure tuleviku poole.“