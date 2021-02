Kas Meghan andis vihje oma tulevase lapse soole? 

Prints Harry ja tema abikaasa Meghan teatasid teise lapse ootusest sõbrapäeval. Mullu suvel oli hertsoginna üle elanud raseduse katkemise. Hiljuti tegi Sussexi hertsogipaar etteaste Spotify netiüritusel "Stream On". Meghan kandis Oscar de la Renta suvise moega kleiti. Kuid The Suni teatel on sotsiaalmeedias paljud veendunud: umbes tuhandeeurone Ecksandi roosa safiiriga sõrmus andis märku, et Harry ja Meghani poeg Archie saab endale pisiõe.