Suri Los Angelese moekuulsus Fred Segal 

1960. aastatest saadik Los Angelese moeareenil tooni andnud Segal suri ajakirja People teatel insuldi tüsistuste tagajärjel. Moedisainerit jääb leinama viis last, kümme lapselast, kaks lapselapselast, abikaasa Tina ning Tina kaks last ja lapselaps.

Segal avas oma esimese poe Lääne-Hollywoodis 1961. aastal. Firma veebikülje teatel olid tema esimeste fännide seas The Beatles, Diana Ross, Elvis Presley ja Farrah Fawcett. "Kuuekümnendail polnud paparatsosid ja tabloide ja internetti nagu praegu," on Segal seletanud. "Aga biitlid tulid poodi ja see pälvis nii suurt tähelepanu, et väljas tekkis liiklusummik." Nüüdseks on Segali kauplusi üle kogu maailma.