Väino Puura 70: „Minu eesmärk elus on surra tervena." Katrin Helend-Aaviku , täna 22:30

SA ELAD JU TÄNA!: „Ei tasu olla oma mõtetes liiga kaua minevikus ja nutta taga vanu häid aegu. Sa ju elad, sööd, suhtled ja armastad täna!“ ütleb šarmantne Väino Puura, kes pärast teist infarkti kümme aastat tagasi muutis oma mõtteviisi ja elustiili. Foto: Stanislav Moškov

„Teades maailma elukorraldust, et ükskord me läheme kõik niikuinii, siis selle mõttega küll ei saa elada, et äkki mul on täna viimane etendus ja kõik lõpeb järsku ära. Ei! Lõpeb, kus lõpeb, mis seal ikka! Mis siin ikka kurta!“ räägib elu jooksul kaks infarkti üle elanud ja äsja 70 aasta juubelit tähistanud ooperilaulja Väino Puura. Kuiviklikkust ei talu ta elus ega kunstis, kõigel peab ikka elu sees olema!