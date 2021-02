Gaga koerte röövimises ja koertejalutaja tulistamises kahtlustatakse kaht noormeest 

Los Angelese politsei teatel tulistati Fischerit ühe korra rindu, kuid ta on stabiilses seisundis. Kurjategijate saagiks langes Lady Gaga kaks buldogit - Koji ja Gustav. Emane koer Miss Asia pääses plehku ning saadi hiljem kätte. Kahtlusalusteks on kaks mustanahalist noormeest vanuses 20-25 eluaastat.

Itaalias filmivõtteil viibiv lauljanna on pakkunud koerte eest 500 000 dollarit leiutasu. TMZ.comi avaldatud videos on näha, kuidas Fischer üritas koerte röövimist ära hoida. Tegu on staažika koertejalutajaga, kes kolis New Yorgist spetsiaalselt Los Angelesse, et superstaari lemmikute eest hoolitseda. Politsei hinnangul oli kurjategijate sihiks nimelt koerte röövimine - Fischeri rahakotti nad kaasa ei võtnud.