Inimesed Tiit Pääsuke: „Ma ei karda välja öelda, et tunnen ennast väga üksikuna.“ Jaanus Kulli , täna 17:42 Jaga: M

ATELJEE KUI TEINE KODU: Tiit Pääsuke ütleb, et enamiku päevi veedabki ta oma ateljees, kus nii maalib kui ka loeb. „Olen sedavõrd vana, et tunnistada nähtust, mida nimetatakse inspiratsiooniks. Siis hakkavad värvid omavahel kõnelema ja suhtlema, sõbrunema, vaidlema ja kaklema. Sellise hetkeni jõuad sa kiiremini siis, kui tunnetuslikult tajud, et täna on hea päev maalimiseks.“ Foto: Erki Pärnaku

Paari nädala eest riikliku kultuuri elutööpreemia pälvinud maalija ja Eesti kunstiakadeemia emeriitprofessor Tiit Pääsuke tähistab detsembris oma 80. sünnipäeva, kuid pintslit käest panna ei kavatse ta veel niipea. Eesti maalikunstis on Pääsukest nimetatud traditsioonide hoidjaks ja edasiarendajaks. „See ei ole kõõrdsilmsus, aga ma üritan vaadata ühe silmaga tagasi ja teisega edasi. Nii ma siis püüan klassikalist maalistiili miksida erinevate võtetega ja vaadata, mis sellest välja tuleb,“ iseloomustab ta oma kunstnikukäekirja.