Inimesed Kate Winslet kurdab, et taguots on pandeemiaga hiigaslikuks kasvanud Ohtuleht.ee , täna 12:00 Jaga: M

Kate Winslet Foto: Reuters/Scanpix

"Titanicu" täht Kate Winslet on üks neist pereemadest, kes on koroonapandeemia ajal haputaignast saia küpsetama hakanud. "Nüüd on mu tagumik hiiglaslik!" naeris 45aastane näitlejanna Graham Nortoni jutusaates.