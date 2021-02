Vajamine või päriselt? Tuuli Roosma tunnistab, et lahkuminekust on asi kaugel. Alustatakse hoopis uue telesarjaga 

"Edukad naised" saatejuht uurib Tuulilt, kas tegemist on turunduse- ja reklaamitrikiga või ongi tema elus hetkel isiklikus plaanis väga keeruline aeg. "Reklaamitrikk. Meil on tulemas telesari "Tuuli Roosma mees", kus peategelene on Arbo, kes tahab oma eduka ja kuulsa naise varjust välja saada. Nii, et see on sari, mida kindlasti oodata ning sealt saab vastuseid nii ühele, kui teisele küsimusele," tunnistab Tuuli.

Tuuli lisab, et sarjas on ka teatav üldistusvõime, et võib-olla on ühiskonnas üha rohkem neid mehi, kes tunnevad, et nad on oma naise varjus. "Naised on karjääriplaanis tihti edukamad," märgib naine.

Novembris spekuleeritu polnud esimene kord, kui Tuuli ja Arbo lahkumineku üle arutati. Mai keskel teatas saatejuht Teet Margna, et tema ja abikaasa Kristi lahutavad abielu. Õige pea silmati Teetu-Tuulit teineteise seltskonda nautimas. Juuni keskel tabati nad romantiliselt jalutuskäigult Kadrioru luigetiigi veerel, käed teineteise ümber hellalt põimunud. Tuuli tunnistas Kroonikale, et nad olid Teeduga tõesti kunagi paar. "Täna oleme me väga head, lähedased sõbrad," sõnas ta. Teet kinnitas samuti, et sõprusest enamat ei maksa nende läbikäimisest otsida. "Me oleme juba ammused ja väga lähedased sõbrad," rääkis temagi.

Augustis jõudis Õhtulehe toimetusse aga info, et Arbot on mitmel peol nähtud lustimas ja naistega tutvust sobitamas. Allika hinnangul käituvat ta nagu vallaline mees. Tuuli kinnitas aga, et nende vahel on kõik korras. Ta tänas sõbralikult, et muretsetakse, ning lõpetas viisakalt kõne.