VIDEO | Prints Harry paljastas pisipoeg Archie esimese sõna - ja see on üllatav! 

Sussexi hertsogipaar teatas sõbrapäeval, et Meghan ootab pärast suvist raseduse katkemist teist last. Nende poeg Archie saab maikuus kaheseks. Kui Corden võttis pisipõnni jutuks, lõid Harry silmad särama, kirjutab People. "Mu poeg on veidi enam kui poolteiseaastane. Ta on jube naljakas. Tal on imeline iseloom. Ta paneb juba kolm-neli sõna kokku, ta laulab juba laule," loetles uhke isa. Siis avaldas Harry, et Archie esimene sõna oli olnud ... "krokodill". "Kolm silpi!" toonitas ta.