Avameelne intervjuu: Harry taandus kuninglikust elust, sest ajakirjandus laastas ta vaimset tervist 

36aastane prints sõidab Cordeni saates ekskursioonibussiga mööda Los Angelest ning teda võib kuulda ka räppimas. Kuid Harry sõnum on tõsine - ta kinnitab, et oli sunnitud kuninglikest kohustustest loobuma ning perega Põhja-Ameerikasse kolima, sest Briti ajakirjandus oli mürgine ning kahjustas tema vaimset tervist. "Ma ei pööranud [kuningakojale] selga," kinnitab prints. "Me ei pööranud selga - ja mis puutub minusse, siis mis otsuseid sealpool ka ei tehtaks - ma ei pööra kunagi selga."

Harry rääkis liigutavalt ka oma naisest Meghanist: talle olnud juba teisel kohtamisel selge, et USA näitlejanna on tema jaoks see üks ja ainus. "Teisel kohtingul hakkasin mõtlema: "Ohoo, see asi on meil üsna eriline." Asi polnud mitte selles, kuks me käisime, vaid lihtsalt meie omavahelises klapis, me tundsime end teineteise seltsis niivõrd mõnusalt."