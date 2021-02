Henrik Kalmet selgitab aastapäeva kontserdil esinenud sümboleid: me oleme ka mingisuguses mullis 

Paljudel sümbolitel oli mitu tähendust. Näiteks võis nätsumulli puhuvatest näitlejatest erinevalt aru saada. „Mull on mitmeti mõistetav. On mulli ajama, eks me kõik oleme natuke oma mullis, saame selle info oma mulli seest, ja räägime seda juttu edasi, mis seal kuulsime, ajame oma mulli. mõned ajavad rohkem mulli, mõned vähem,” räägib Kalmet.

György Ligeti sümfooniline poeem peitis endas samuti mitut mõtet. „Tiksumine on jälle meile tuttav sellest aastast, tundub, et tiksumist tuleb veel,” räägib ta uutest saabuvatest koroonapiirangutest.

„Tiksumine on teatud rütm, samas võib see näidata ka mingit paigalseisu. See lugu oli sajale metronoomile, üks number on sajale väga lähedal. Kes tavaliselt on publikus, siis mingis kontekstis tundub see nagu aplaus,” selgitab Kalmet.