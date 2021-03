ÕL EDETABEL | Õhtulehe muusikatoimkonna sümpaatia „Eesti laulu“ finaalis kuulub Jüri Pootsmannile! 

- Eestis on kahte sorti inimesi – need, kes arvavad, et see laul on idiootne ja need, kellele see täitsa meeldib. Mind kummitab see juba 3 hommikut järjest, seega olen viimaste seas. Aga "Leto Sveti" taset ehk Eurovisionile pääsu ta ikka ei saavuta

- Eurolaval põruks see nii mis kole, aga pühapäeva hommikul kummitas ainult üks laul ja see arendas Eesti regionaalpoliitikat

- Väga kaasahaarav ja naljakalt tobe, aga tuleb mõelda ikkagi Eurovisioni peale...

- Cooooool!

- Te võite väita, et tegemist on jätkuvalt lihtlabase naljategemisega, ent tähelepanelikumad märkasid, et lavasõu lõpus kustus indreku säraküünal täpselt sel hetkel, kui kõlas viimane noot. See on pühendumus ning mul on hea meel, et eesti rahvas sellest aru sai!

- Nõme ja piinlik. Isegi Winny Puhh, millega Indrek Vaheoja oli kunagi "Eesti laulul" oli parem