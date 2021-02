Kes on Lady Gaga koertejalutaja, kes eile relvastatud loomaröövi käigus mitu kuuli rindu sai? 

Relvastatud röövi käigus viidi kolmest prantsuse buldogist, kellega Ryan jalutas, minema kaks - Koji ja Gustav. Praegu Itaalias viibiv superstaar on nende leidjale välja kuulutanud poole miljoni dollari suuruse preemia. Los Angelese politsei teatel on kahtlusalusi vähemalt üks - poolautomaatset relva kasutanud meesterahvas, keda nähti sündmuskohalt autoga lahkumas.

Staažikas koertejalutaja Ryan Fischer oli umbes neli aastat tagasi New Yorgist Los Angelesse kolinud spetsiaalselt selleks, et Lady Gaga lemmikutega tegelda. Tema sõber ja endine klient dr Fred Pescatore rääkis Entertainment Tonightile, et Fischer oli lauljanna buldogidega äärmiselt lähedane. "Uskumatult. Ta on nende nimel valmis ükskõik milleks."