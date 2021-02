Inimesed Vahetas telekanalit? Mihkel Raud lööb kevadhooajal kaasa konkureeriva kanali ridades Ohtuleht.ee , täna 14:05 Jaga: M

Mihkel Raud Foto: Erki Pärnaku

Mõni harvem TV3 vaataja võib juba mitu nädalat olla imestunud, et alles sügisel "Duubli" saatejuhiks saanud Mihkel Rauda ei ole juba mitu nädalat ekraanil näha olnud. "Duubli" eetri on märtsi lõpuni hõivanud külalissaatejuhid, kuid nüüd selgub, et Raud on kevadhooajal ametis Kanal 2 ekraanil. Kas see tähendab, et tema teed TV3-ga on lahku läinud?