Eeva Helme hirmus elamisest: kui ikka lubatakse Martini pea lõhki lüüa või muul moel temalt elu võtta, peab reageerima  

"Näiteks oli üks periood, kus pidudel otsiti Helme tüdrukud spetsiaalselt üles, et nendega vaielda," kirjeldab Eeva, et ka nende vanemad lapsed on kannatanud. ""Vaidlejad" aga ei tahtnud, ei osanudki vaielda, vaid lihtsalt sõimasid. Üks tüdruk näiteks ütles otse välja, et ta tahab meie tütart lihtsalt lüüa."