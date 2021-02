Inimesed REIN VEIDEMANN AASTAPÄEVA KONTSERDIST: „Kõik oli vist hästi välja mõeldud, aga mina ei saanud sellele pihta.“ Sirje Presnal , täna 19:16 Jaga: M

LIIGA KEERULINE: Kirjandusprofessor Rein Veidemann leiab, et kontsert võinuks olla lihtsam, mõistetavam ja ühtlasemalt komponeeritud. Seekord pidid inimesed telerite taga hirmsasti ajusid ragistama, et välja nuputada, mida nüüd öelda taheti. Foto: Aldo Luud

„Uus põlvkond võib ju öelda, et tal on kõrini nendest vokiratastest ja Liedertafel'i-lauludest. Nüüd on räpiajastu ja nüüd me räpime,“ arutleb kirjandusteadlane Rein Veidemann. „Iga generatsioon toob kaasa uued ideed ja uued tööriistad – nii see peabki olema,“ leiab ta. „Aga mina ilmselt olin selle kontserdi jaoks… vana.“ Veidemann usub, et lavastuse sõnum jäi ilmselt väga paljude jaoks ähmaseks või mõistetamatuks.