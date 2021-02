Inimesed „See, mis Marju Kuuti elus hoiab, on Uku arvutisse kirjutatud muusika. Uku on Marjule justkui elutöö.“ Jaanus Kulli , täna 22:30 Jaga: M

SÄRAV TÄHT: „Eesti naislauljate peres on Marju Kuut üks kõige säravamaid tähti, seal pole mingit kahtlust. Tema suurust näitab ka see, et tema laule mängitakse tänagi, 50 ja enamgi aastat hiljem. See on kullafond ja raudvara. See on klassika ja see jääb,“ tõstab Ivo Linna lauljanna kõrgeimale pjedestaalile. Pildil Marju Kuut 1971. aastal esinemas Soome televisiooni saates „Veikkaus“. Foto: Rein Lillmaa / ERR

„Ma loobun auhinnast,“ põrutab Marju Marynel Kuut neljapäeval Naistelehele saadetud kirjas, mis tähendab, et ta ei võta vastu president Kersti Kaljulaidi määratud Valgetähe V klassi teenetemärki. Kaks nädalat tagasi 75aastaseks saanud lauljanna toob põhjenduseks, et teenetemärgi määramisel arvestati vaid järgmist: „Marju Marynel Kuut – laulja. Osalenud mängufilmides „Varastati Vana Toomas“ ja Vanemuise teatris rokkooperis „Imelugu“ ning laulnud 1970ndale menubändides MERL ja MIR.“