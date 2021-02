Karmel Killandi vabariigi aastapäeva kontserdi kriitikast: publiku toomine saali oleks olnud ebamõistlik lisarisk 

"Kogu asi oli prompterite läbimõtlematus paigutuses ja siin pole vaja proovi teha mitte presidendiga, vaid pane ükskõik kes minutiks rääkima ja sa saad aru, mida sa lavastanud oled. Kui ma pärast kontserti nägin Margus Saare intervjuud presidendiga, siis kuivõrd inimlikult ja loomulikult ta seal mõjus. Ja kuivõrd piinlik oli see, mis temast oli laval tehtud," põrutas Allik kolmapäeva õhtul.

Jaak Allik: „Et iseseisvuspäeva kontsert algab vene keeles, oli tõeliselt revolutsiooniline samm." ETV elamussaadete toimetuse juht Karmel Killandi ütleb, et intervjuu ja kõne on kaks täiesti erinevat žanri. "Need mõjuvadki seetõttu täiesti erinevalt, neid pole mõtet võrrelda. Keegi ei pea ju ka tavaelus kõnet vaid ühte punkti vaadates. Mitme prompteri võtet kasutas näiteks väga edukalt maailma üks karismaatilisemaid suflöörist lugejaid Ameerika president Barack Obama. ETV professionaalsuses kahelda on äärmiselt ülekohtune. Samuti arvata, et me ei tulnud selle peale, kuidas enne läbi proovida. Loomulikult me tegime seda," kinnitab Killandi.

Teine Allikule meelehärmi valmistanud teema oli tühi kontserdisaal. "Kontsert toimus Paide muusika- ja teatrimaja laval. Saalis polnud kedagi ja elementaarne küsimus on, kas president läks sel ajal sööma. Tekib küsimus, miks ta poleks võinud seda saalist vaadata, aga imelik oleks muidugi, kui president oleks seal abikaasaga kahekesi istunud. Aga kui juba Paidesse mindi ja laval oli kontsert, siis miks ei võinuks saalis olla ca 200 Järvamaa tublit inimest – kui eile ja homme õhtul töötavad kõik Eesti teatri- ja kontserdisaalid 50protsendise täituvusega. Minu meelest oli see asi presidendi kantselei suur apsakas. Lisaks nägime pärast veel, et majas oli ju ka mitmeid aumärkide kavalere – kuhu nemad siis olid kontserdi ajaks peidetud?"