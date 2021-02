Tanel Padari kihlatu Lauren Villmann: ma ei lase ajakirjandusel end ära kasutada 

"Ma ei lase ajakirjandusel end ära kasutada," põhjendab Lauren, miks tema Instagrami konto privaatne on. Naine leiab, et meedial on võime sõnu väänata ja pöörata ning ka kommentaarid pole alati positiivsed.

"Teadsin juba ette, et esiteks ei pea ma kellelegi ennast tõestama ja ma ei pea saama haiget, et seda otsust teha. Mõtlesin, et äkki mõni inimene, kes arvaks, et see on jälle mingisugune naine, kes tahab tähelepanu, saab aru, et võib-olla ma ei soovigi seda tähelepanu. Ju ma olen isegi normaalne!" selgitab naine oma seisukohta.