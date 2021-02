Elizabeth II sugulane mõisteti seksuaalkuriteo eest trellide taha 

The Suni teatel määrati Bowes-Lyonile karistuseks kümme kuud vabaduskaotust ning ta viidi kohtusaalist rauduskäsi vanglasse.

Simon Bowes-Lyoni vanaisa oli kuninganna emapoolne onupoeg. Daily Mail kirjutas jaanuaris, et lord Strathmore'i tiitlit kandev mees oli tunginud purjuspäi oma 26aastase ohvri tuppa, kus too parajasti magas, ajanud talle käed külge ning kuulutanud, et astub temaga suguühtesse.