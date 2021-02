Jaan Tammsalu: kahju, et presidendi kantseleis ei leidunud inimest, kes oleks osanud kirjutada väärika põhjenduse Marju Kuudile teenetemärgi andmiseks 

Vaimulik sõnab, et Marju Kuudi omaaegsed laulmised olid väga paljudele hämmastavad, imelised, hoopis teistsugused võrreldes tollase harjumuspärasega. "Ta oli Eesti naislauljate tipus ja puudutas paljude tundekeeli. Ka täna neid tema parimaid esitusi kuulates, taipavad paljud, et see laulja on olnud meie rahvuslik aare," kirjutab Tammsalu, et ühel hetkel hakkas Kuut laulma kirikutes ja see oli nõukogude võimule väga vastumeelne. Laulja lahkus.