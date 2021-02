1990. aastate menusari „Frasier“ naaseb ekraanile uute osadega 

1993-2004 jooksnud "Frasier" on USA edukaimaid komöödiasarju: see võitis aastate jooksul 37 Emmy auhinda, sealhulgas viis parima komöödiaseriaali Emmyt. Frasieri tegelaskuju ilmus esmakordselt ekraanile komöödiasarjas "Cheers". Sõsarsarjas kirjeldati psühhiaatri naasmist oma kodulinna Seattle'isse, et hoolitseda oma tõreda isa eest. Viimast kehastanud John Mahoney suri 2018. aastal.