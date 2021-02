Mart Normetist saab saatejuht: on väikestviisi ime, et Jüri Pihel mind kohe eetrisse lubab! 

Pühapäeval jõuab Kanal 2 ekraanile uus meeleolukas saade „Teletop“, mida juhib Mart Normet, ning kus löövad kaasa ka legendaarsed Peeter Oja ja Mart Juur. „Võtame ette nädala teemad. Nii suured kui väiksemad teemad, ning saate käigus paneme need edetabelisse,“ räägib Normet, et igal pühapäeval valmib vaatajate silme all nädala TOP 10. „Saate püsikommentaatorid on Mart Juur ja Peeter Oja ning alati on ka kaks külalist, kes kamba peale kokku selle tabeli kokku panevadki. Mina olen rohkem dirigent ja korrapidaja,“ sõnab ta. Mart räägib, et saates on tuttavaid elemente näiteks „Teletaibust“ ja teistest Briti teles jooksvatest paneelsõudest. „Teemade edetabeliks vormistamine on unikaalne idee ja meie päris enda formaat. Pluss veel mitmeid nüansse, mis teevad sellest igas mõttes uue ja originaalse saate,“ paljastab Mart.

Mart, Peeter ja Mart klapivad Mardi sõnul omavahel väga hästi. „Stuudios on lisaks veel kaks külalist ja eetridünaamika tekib viie inimese vahel, ning see saab igas saates erinev olema. Lisaks on meil toimetajana pardal Lugejakiri.ee portaali autor Mart Siilivask, kes peab meie jutumärkides vanasse tiimi värskust tooma.

Mart Normet, Peeter Oja ja Mart Juur, Foto: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

Telesaatejuhina teeb debüüdi

Saatejuhiks saamise tee algas Mardi jaoks mullu kevadel, kui koroona loomeinimestelt töö ära võttis. „Lõime koos Piip ja Tuut teatrimajaga „Piip ja Tuut TV“, veebikanali, kuhu tootsime lõbusaid ja teatud mõttes isegi haridusliku sisuga saateid. Need jõudsid sügisel ka Kanal 2 eetrisse,“ räägib Mart. Ta pakkus toonasele programmijuhile Kaspar Kaljasele välja saatemõtte. „See oli saade, mis tooks telesse juurde sooja ja inimlikku huumorit. Olime juba proovisaate osas kokkulepet tegemas, kui muud asjad vahele tulid ja ka Kaspar teistele jahimaadele läks. Kanal 2 uus juht Jüri Pihel ütles aga esimesel kohtumisel, et sooviks minult tellida hoopis ühiskondlikku huumorit,“ kirjeldab Normet. „Alguses kahtlesin selles väga, sest mistahes sotsiaalne huumor on tänases maailmas automaatselt ideoloogiline – pool ühiskonda naerab ja pool on vihane. Aga veidi nuputamist ja paari nädalaga joonistus saate vaimsus välja, vähemalt paberil. Ja ma väga loodan, et laseme auru välja, mitte ei tooda vastasseisu juurde.“

Telesaatejuhina teeb Mart debüüdi, kuid raadios on ta saatejuhiametit pidanud küll. „Alustasin regulaarsete saadetega juba 90ndate keskel Pärnu Päikeseraadios, samal ajal keskkoolis käies. Eks raadio annab mingi eetritunnetuse ja mitmedki oskused. Aga teles hakkab muidugi lugema iga väike näoilme ja seegi, et kuhu ma ometi oma käed panen!“ naerab ta. „Kui õnnestuks raadiost tuttavat vabadust ja spontaansust telesse kaasa võtta, oleks super.“ Saateks valmistudes tegi Mart proovisaate. „Nägin seal mitmeid vigu, mida sooviksin vältida või lihvida. Olen kodus ka tekste harjutanud, aga see muidugi ei ole üldse see tunne, mis tekib kaamera ees.“