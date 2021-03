Rahvusvahelisel laulukirjutajate konkursil pääses Eesti päritolu artist Hellove 15 finalisti hulka 

Hellove on Eesti päritolu produtsent ja laulukirjutaja, kes ühendab kaasakiskuva popmuusika kinoleviga ja suurendab selle mõõtmeid läbi orkestrielementide. Ta on olnud muusika ja pillimänguga ühenduses alates sellest, kui ta 12aastaselt kitarri kätte võttis. Koos õpetajaga õppis ta klassikalist kitarri, kompositsiooni ja ülesehitust. Tema professionaalne karjäär algas kitarristina metal-ansamblis, kus kirjutas lugusid ja arendas oma unikaalset lähenemist žanrile, rakendades klassikalist muusikat.

Rahvusvaheline laulukirjutajate konkurss on iga-aastane lauluvõistlus, mille missiooniks on pakkuda nii pürgivatele kui ka staažikatele laulukirjutajatele võimalust näidata oma laule professionaalsel ning rahvusvahelisel areenil. Konkurss on loodud laulukirjutajate muusikaliste annete kasvatamiseks kõigil tasanditel.