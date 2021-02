Sass Henno pelmeenikioski kassapidaja pani rahaga plehku: „Selline asi teeb jõuetuks!“

"Ma olin ise idioot," ütleb Henno Õhtulehele, et kasutas töötaja leidmiseks värbajat ja ise tema tausta ei kontrollinud. "Ma ei ole ise igapäevaselt selle äriga seotud. Käisin sealt läbi, kui tal esimene päev oli. Rääkisime viis minutit ja soovisin talle jõudu tööle. Tundus tubli poiss – Soomes Vapianos töötanud. Minu viga on aga see, et ma ei süvene. Kui öeldakse, et tegemist on tubli poisiga, siis miks ma pean ise micro manage'ima? Tegelt võiks, eks. Ma olen enda peale vihane," räägib kirjanik, et kahetseb müüjapoisi taustakontrolli tegemata jätmist.