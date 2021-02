Margus Mikomägi: üksikud andekad detailid aastapäeva kontserdil ei muutunud kahjuks tervikuks 

„Isegi kui Paide laval mängitud mullitamine oli viide praeguse aja eklektilisusele, tuli see peas välja mõelda. See, mis neist mõtetest telekasti jõudis, selle mõistmisele otseselt mu meelest kaasa ei aidanud.

Kuna tegijatel oli ette teada, et see, mida nad näitavad, on teleülekanne, siis mind pisut üllatas, et televõimalusi oli kasutatud nii vaeselt. Televisioonis on võimalus mängida suure ja väikese ja üldplaaniga, tuua pilti varem valmis pilti, näidata detaile, kõike kohapeal monteerida. Seda oli selles ülekandes vähevõitu.

Üks mõtteuit käis küll peast läbi seda minu jaoks perfomance' itvaadates. See, kuidas klassika on enamasti ekspressionistlik ja uuenduslikum kui see, mis veel ei ole saanud klassika staatust. Tänapäevane kunstivorm enamasti selle sõna tähenduseni ei küüni. Mõte jäi kinni selle juures, et äkki peabki näiteks klavessiinimuusika igapäevase massimuusikaga võrreldes mõjuma ekspressionistlikuna. See pole igapäevane, pole moes. Ehk ka, et see ei müü.

Üks asi küll kindlasti, mida ma ei tahaks enam kunagi näha – seda, kuidas häädele näitlejatele antakse neile mittemidagipakkuv ülesanne.