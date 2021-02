President Kersti Kaljulaid: „Mind puudutas kõige rohkem viipekeeleräpp.“ 

„See oli põgus meenutus sellest, et me peame olema ühiskonnana avatud kõikidele inimestele arusaadavalt ja kättesaadavalt. Ma pean muidugi ütlema, et valmistusin intervjuuks ja suhtlesin mõne üksiku siinviibiva ordenisaajaga ning kahjuks jäi etenduse tervikpilt mul täna puudu. Ka see oli tänavu teistmoodi, kui on varem olnud. Kindlasti tahan etenduse tervikuna üle vaadata ja mõelda ka Lotmani sõnadele veel kord järele. Need tegelikult kõlasid nii väga tänases päevas. Ma arvan, et kõigil oli natuke pisar silmas – minul küll oli.“