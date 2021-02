Hardi Volmer: „Sai mulli ja pulli ja hingeliigutuse kah.“ 

„Auväärse Lotmani abiga anti kohe kergestimõistetav vihje arenguvõimelise kultuuri ainumõeldavale eeltingimusele, mistap ei pidand kujundite kallal pikalt nuputama, et milleks need tekstita mullitused, metronoomide arütmiad, viipekeelne räppimine. Kujunduse puhul võiks ju küsida, et miks need galeriid, see vihje ristikäigule? Aga miks ka mitte? Euroopa kultuuripärand, mis muud!

Võin kergendustundega sedastada, et mitmekesine ja vägagi vaimukalt seotud „kapustnik“ igatahes. Sest eks just sellist kirjumirjut on raske maitsekalt kokku panna ja leebelt serveerida, nõnda, et punnitet pretensioonikus kusagilt paistma ei hakkaks. Ütlen ausalt, et pugistasin naerda Liisi vallandet ahelreaktsiooni ajal ja meie mitteametliku hümni ilus-karge esitus lõpus tekitas katartilise seisundi, nagu küllap ettenähtud oligi. Mõningad mu lemmiklauljad, noorte nõtkete kehade paratamatu erootiline vibra ja õige vaoshoitud provokatiivsusega uniseks lisandid kaasa arvata, oli see kõik mulle hõllanduslikult rõõmutegev. Aitäh!“