Liisi Koikson: „Muidugi hõiskas mul süda sees, kui mind aastapäevakontserdile kaasa lööma kutsuti.“  

Tõsi, Liisi viskas ust avades mahajääjaile nii kavale muige, et võis üksnes ette kujutada, mäherduse naudinguga ta Kvark Teadusteatri Goldbergi masina käima lükkas. Kui aga Liisi ise võtaks pähe, et nüüd võiks käepärastest vahenditest päris omaenda Goldbergi masina ehitada, läheks kohe käiku beebi vibratool. „Julia tool võngub ja kui last aktiveerida, et ta hakkaks jalgadega trampima, võiks ta käivitada näiteks palli, mis veereb kuskile edasi.“