Inimesed „Ootuspärane", „Jääb iseendale truuks" ja „Kelmikas soeng" ehk Mida arvavad asjatundjad presidendi vabariigi aastapäeva riietusest? Merilyn Närep , täna 20:06

Foto: Aldo Luud

„Vabariigi aastapäeval näeb Kersti Kaljulaid lausa fantastiline välja. Esinduslik ja elegantne. Paar aastat tagasi oleksin võinud öelda, et võiks mustrit ehk harjumust veidi mitmekesistada ja aeg-ajalt midagi muud katsetada, kuid praegu tundub, et sellest on välja kujunenud väga hea ja õige traditsioon,“ kommenteerib presidendi rõivavalikut moeguru Tim Bluz.