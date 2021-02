MEHED ESIRINNAS! Keda soovivad eurofännid näha „Eesti laulu“ tänavuse võitjana? 

24. veebruari seisuga loodab Jürit võitjana näha 29,38% vastanutest (433 häält), kauge kaarega jääb maha mullune võitja Uku Suviste, kellel on 294 häält (19,95%). Kolmandal kohal on Koit Toome (13,09% ja 193 häält).

"Ma väga loodan, et Jüri võidab. See laul on puhas kunst, tema hääl on vinge ja laul on eestikeelne. Oleks tore, kui tulevikus laulaksid kõik Eurovisionil oma emakeeles," kommenteerib üks lugeja.