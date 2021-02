FOTOD | Presidendipaar kannab Jämaja kihelkonna rahvariideid: valiti need presidendi esivanemate juurte järgi 

Presidendipaar kannab vanemaid teadaolevaid Jämaja kihelkonna rahvariideid.

Originaalid, mis hoiul Eesti Rahva Muuseumis, on pärit 19. sajandi algusest.

Need on pidulikud riided, mida kanti leeris, pulmas ja kirikus käies.

Lühike särk, mida vanasti kutsuti kirgukäisteks, on pidulik variant särgist

rohkete pilutikanditega. Tikandites on kasutatud mähk- ja põimpilu ning

anisilmi – auguline pilutikandi tehnika. Vanasti tikiti särke varakevadel erksa

päikesega räästa all istudes. Lumelt peegelduv valgus tegi tikkimistöö

kergemaks.

Kõiki seelikuid nimetataksegi Saaremaal kuubedeks. Seelik ehk kirikuub on

õmmeldud käsitsikootud kangast, mille ääres omakorda kitsas mitmevärvilistest

lõngadest põimitud pook. Selliseid seelikuid kandsid meie esivanemad 19.

sajandi alguses. Hiljem seelikumood muutus ja arenes kuni 20. sajandi alguseni.

Saarelise eraldatuse tõttu kanti rahvariideid nii Jämaja kihelkonnas kui mujal Saaremaal veel 20. sajandi alguseski. Tänu sellele teame rahvariietest ja nende kandmistraditsioonidest väga palju, sest 19. sajandi lõpus hakkasid fotograafid neid üles pildistama. Saaremaal tegi rahvariietest palju fotosid sakslane Carl Oswald Bulla. Eriti meeldisid talle Sõrve kandi rahvariided.

Rikkamad inimesed kandsid vanasti mitut kuube korraga seljas. Allpool oli kas

vanem ja katkisem või pikem seelik, pealpool lühem või uuem seelik. Alumine

seelik pidi kasvõi natukenegi alt välja paistma, sest muidu pole teised külanaised ju näinud, et tal kaks seelikut seljas on. On teateid ka sellest, et vahel pani mõni naine koguni 3-4 seelikut korraga selga.

Kirikuub koosneb seeliku- ja täpliku vesti ehk porsti osast, mis on omavahel

kokku õmmeldud. Selliselt kanti seelikuid ainult Sõrve säärel. Mujal Saaremaal

oli vest eraldi riietusese. Porsti kaunistavad punased peenvillasest kangast ilulapid, kard- ja siksak paelad. Vanemat tüüpi täpliku porstiga kuue juurde kanti enamasti tumedapõhjalisi ja tihedakirjalisi kirivöösid. Vöö on kootud kahe erineva mustriga. Pool vööd on üks, teine pool teine muster. Nii said naised valida kumba pidi vööd mingil sündmusel kanda.