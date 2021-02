Alexander Wangi süüdistatakse taas ahistamises: ta ajas mulle käe püksi ja krabas mu meheau 

Bullen räägib, et tema ja ta sõber tutvusid Wangiga Fishbowli klubis. Wang kutsus mehed oma lauda ja pakkus neile viina. Seejärel juhatas Wang Bulleni tantsupõrandale, kuid varahommikul hakkas viimast seksuaalselt ahistama. "Ta tegi järsku mu püksilugu lahti, ajas käe mulle püksi ja hakkas inimeste ees mu peenist krabama. Olin tardunud," kirjeldab mees. "Siis ütles ta: "Tahan sind endaga koju viia." Mul oli imelik olla ja lasin sealt võimalikult kiiresti jalga."

Wangi jaoks pole tegu esimese sellise süüdistusega. Detsembris väitis Briti modell, et disainer kabistas teda New Yorgi ööklubis 2017. aastal toimunud kontserdil. 26aastane Owen Mooney ütles TikToki postitatud videos: "Olin üksi ja ilmselgelt kasutas minu kõrval olnud mees ära seda, et keegi ei saanud kuhugi liikuda. Ta hakkas mind lihtsalt käppima - katsus kogu mu jalga ja intiimpiirkonda. Tardusin, sest olin nii suures šokis," meenutas Mooney.

Wang lükkas süüdistused tagasi, ta nimetas neid alusetuteks ja veidrateks ning lubas, et võtab levitajad vastutusele. Mooney on praeguseks üks üheteistkümnest inimesest, keda esindab advokaat Lisa Bloom. Bloom on olnud mitme olulise seksuaalse ahistamise juhtumi eesotsas.

Esmakordselt süüdistati Wangi ebasobivas käitumises neli aastat tagasi. Toona väitis 28aastane Nick Ward Twitteris, et Wang krabas tema peenist 2017. aastal ühes New Yorgi ööklubis. Wang eitas vahejuhtumit ja ka seda, et ta oleks selles klubis üldse viibinudki.

DJ Gia Garrison on samuti sarnast juhust kirjeldanud - naine rääkis hiljuti BBC-le, et kohtus Wangiga 2017. aasta veebruaris Manhattani ööklubi VIP-alas. Naine kandis punast mantlit, reiteni saapaid ja bikiinipükse - tegu oli avangardistliku peoga. Umbes poole kolme paiku öösel tutvus ta Wangiga. "Tantsisin tema lähedal ja järsku haaras ta mu bikiinipükstest kinni ja tõmbas need kõigi ees alla, peaaegu mu genitaalid paljastades. Transnaisena tunnen endiselt teatud kehaosade osas ebakindlust ja ma ei soovi, et keegi mu keha niimoodi paljastaks," rääkis Garrison. Wango advokaat muidugi eitas süüdisutsi.