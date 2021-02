FOTO | Tanel Padar alustas vabariigi aastapäeva vahetusega Nõmme päästekomandos 

Tanel Padarist sai vabatahtlik päästja mõni aeg tagasi. "Ütleme nii, et tuletõrjujad olid väikeste poiste, seal hulgas ka minu, üks suur unistuste töö," on ta "Pealtnägijas" rääkinud. Tema vanaisa oli Kundas vabatahtlik tuletõrjuja.

Raadiohääl Andres Puusepp jagab samuti endasti pilti päästevormis. "Täna täitus 4 aastat vabatahtliku tööd. Usaldus, meeskonnatöö, adrenaliin ja palju muud veelgi, seda on sõnadega pea võimatu kirjeldada. Tänan Birgit Puusepp, et toetad ja leiame need 24h, et saan Eesti siseturvalisusse panustada!" kirjutab ta. Muide, just Andres on vabatahtlike päästjate ridadesse värvanud nii Padari kui ka laulja Ott Leplandi.