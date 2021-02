Presidendipaari rahvariided valmistanud Mareli Rannap: komplekt valmis täielikult käsitööna 

Ei juhtu just iga päev, et sul palutakse vabariigi aastapäevaks presidendipaari rõivad valmistada. „Kui pakkumine tuli, oli tunne selline: vau, kuhu ma olen jõudnud! Olen ennast aastaid koolitanud ja see on justkui autasu eelmistel aastatel tehtud töö eest,“ rõõmustab Mareli Rannap (54), kes on lõpetanud Tallinna ülikooli pedagoogilise seminari käsitöö erialal, saanud magistrikraadi Viljandi kultuuriakadeemias ja õppinud kaks aastat rahvariiete valmistamist. „Loomulikult on tegemist väga tähtsa isiku ja käsi värisema paneva tellimusega, aga vastasin kohe jaatavalt, sest selline pakkumine tehakse vast kord elus. Seda enam tuli aasta aega kõvasti pingutada, et tulemus kena välja paistaks.“