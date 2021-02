KUULUS TIKTOKIS | ÕL VIDEO | Tuhkur123: isegi kooli raamatukoguhoidja ütles mu kohta TikToki staar 

Miks Tuhkur123 ja mitte Nirk456? „Ma mängisin kaks aastat tagasi PlayStationit sõbraga ja tema kasutajanimi oli Siil123. See oli nii totakas ja naljakas ning kummitas mind pikalt. Kui TikToki kasutajat tegin, siis esimene loom, kes pähe tuli, oli tuhkur. Ega ma osanud arvatagi, et hakkan TikToki mingit sisu tegema – see oli lihtsalt naljaga tehtud,“ vuristab Robin ja lisab, et tema sünninimi hakkab juba lähedastelgi unustuste hõlma vajuma.