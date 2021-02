HÄSTI HOITUD SALADUS! Ellie Goulding on viimaseid kuid beebiootel 

Briti popstaar Ellie Goulding ja tema kunstimüüjast abikaasa Caspar Jopling (29) tähistasid esimest pulma-aastapäeva 2020. aasta augustis. Samal kuul andis Goulding ka suurema kontserdi. "See oli hullumeelne, sest meil täitus just esimene abieluaasta. Meie plaan ei näinud seda ette. Mõte, et võiksin rasedaks jääda, ei tundunud mulle reaalne. Kui sain rasedusest teada, tundsin end inimesena. Ma tahaks seda kirjeldada parema sõnaga, kui seda on "naiselikkus", aga mul on kurvid, mida varem polnud. Ma naudin seda ja mu abikaasa ka," rääkis muusik, kel on praegu käsil 30. rasedusnädal.