Prints Philip jääb veel mitmeks päevaks haiglavoodisse. Prints Edward: hoiame pöidlaid pihus! 

Palee kinnitas, et tema seisund on stabiilne ja ravi aitab. Ka rõhutati, et printsi tervise halvenemine pole seotud koroonaviirusega – nii tema kui ka kuninganna Elizabeth II vaktsineeriti möödunud kuul.

Laupäeval käis mureliku moega prints Charles oma isa haiglas vaatamas, ehkki Covidi tõttu on Briti haiglates kehtestatud visiidikeeld. Briti ajakirjanduse sõnul sõitis troonipärija oma isa nägemiseks maha üle 300 kilomeetri. Charlesi murelik pilk vallandas kuuldused, et tema isa seisund on halb.

Daily Maili teatel küsiti prints Charlesi pojalt prints Williamilt külaskäigul King's Lynni vaktsineerimiskeskusse, kuidas tema vanaisal läheb. "Jah, tal läheb kenasti, tal hoitakse silma peal," olnud Williami vastus.

Printsi ja kuninganna noorim poeg, prints Edward kinnitas Sky Newsile, et tema isal läheb palju paremini kui esimestel haiglapäevadel. "Ta ootab väga, et saaks haiglast välja, mis on väga positiinve. Me hoiame pöidlaid pihus."