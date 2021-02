Rinnavähiga heitlev lauljanna katkestas vaikuse 

Harding lubas, et teeb edaspidi Instagramis rohkem postitusi, sest fännide toetusavalduste nägemine on tema jaoks väga oluline. "Halbadel päevadel on sellest väga palju kasu."

Sarah kolis pärast ränga diagnoosi saamist oma ema juurde. Tema sõnul veetsid nad üheskoos vaikselt jõule. "Aga sestsaadik olen ravi ja haiglaskäikude vahepeal jõudnud oma raamatu lõpetada! Ma ei suuda uskuda, et sai selle tõesti valmis ja et see on nüüd trükikojas!"