Ron Nõmmega kihlunud Merylin Nau: meie omavaheline suhe on väga lojaalne ja puhas ning ta ei petaks mind 

Merylin räägib, et neil hakkas Roniga susisema eelmise aasta detsembrist. „Ma ei saanud ise ka alguses aru, mis värk täpselt on. Teadsin, et midagi nagu on, aga olen alati olnud see inimene, kellele sõbrad peavad ütlema, kui kellelegi meeldin või silma jään. Ma ise ei saa kunagi aru, mis on hästi naljakas, sest tavaliselt ei saa mehed vihjetest aru,“ meenutab ta suhte algust. „Üks hetk hakkas see edasi arenema, panin Ronile rohkem rõhku ja sain aru, et see on päriselt tõsi.“