TEENETEMÄRK 2021 | Karmel Killandi: teletöö on meeskonnatöö ehk kõik kolleegid väärivad tükikest teenetemärgist

„Suur au ja rõõm. Mul on väga hea meel, et mulle on antud teenetemärk EV100 ürituste teleülekannete eest, sest see laieneb meie maja kõikidele kolleegidele. See on olnud väga suur ja oluline töö. Teletöö on meeskonnatöö ehk kõik kolleegid väärivad tükikest teenetemärgist,“ tunnistab Karmel.