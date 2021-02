Inimesed Seljavalud sundisid Jason Donovani jäätantsusaadet pooleli jätma Toimetas Triin Tael , täna 11:20 Jaga: M

Jason Donovan ja Alexandra Schauman Briti uisusaates. Foto: Matt Frost/ITV/Shutterstock

Briti staaride jäätantsusaade "Dancing on Ice" paistab olevat langenud needuse ohvriks: poptäht Jason Donovan on juba viies kuulsus, kes on sunnitud võistlemise pooleli jätma.