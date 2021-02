Inimesed TEENETEMÄRK 2021 | Andres Ots: heliraamatute sisselugemine on näitlejale suurepäraseks trenniks jaanus Kulli , täna 10:24 Jaga: M

Andres Ots Foto: LAURA OKS

Kuigi Andres Otsa (76) näitlejatest vanemad lootsid kogu hingest, et pojast ei saaks näitlejat, ei saanud nende soov teoks. „Teater oli nagu teine kodu,“ tunnistas Ots 2016. aastal Õhtulehele antud intervjuus, vihjates sellele, et näitlejatest vanematel polnud last kuskile jätta ning noor Andres veetis oma õhtuid etendusi vaadates. Nii ajaski veri rähnipoja puu otsa ja Ots on lõpetanud lavakooli kolmanda kursuse.