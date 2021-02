Harry ja Meghan tegid pärast beebiootusest teatamist üllatusetteaste 

"Sussexi hertsog ja hertsoginna on kinnitanud Tema Majesteet Kuningannale, et nad ei naase kuningliku pere tegevliikmete hulka. Kuninganna on kirjalikult kinnitanud, et kuningliku pere tööst taandudes pole võimalik jätkata kohustuste ja ülesannetega, mis kaasnevad eluga avalikkuse teenistuses," seisab Buckinghami palee avalduses. "Ehkki nende otsus kurvastab kõiki, jäävad hertsog ja hertsoginna meie pere armastatud liikmeteks."

Harry ja Meghan vastasid omapoolse avaldusega, öeldes, et teenistus on universaalne. Briti meedia teatel on tegu ennekuulmatu nähvakaga 94aastase monarhi aadressil. The Suni teatel on Harry vanem vend prints William - tulevane troonipärija - sellisest sõnavõtust lausa solvunud.