Prints William andis infot oma vanaisa Philipi tervisliku seisundi kohta 

Buckinghami palee teatel soovitas ihuarst Edinburghi hertsogil teisipäeval haiglasse minna, kuna vanahärra oli tundnud end mitu päeva halvasti. Eakas prints toimetati Windsori lossist Londonisse limusiiniga ning sammus haiglasse omal jalal. Õukond toonitas, et koroonaviirusega pole Elizabeth II abikaasa terviseprobleemid seotud - monarh ja tema abikaasa on vaktsineeritud.

Laupäeval käis mureliku moega prints Charles oma isa haiglas vaatamas, ehkki Covidi tõttu on Briti haiglates kehtestatud visiidikeeld. Briti ajakirjanduse sõnul sõitis troonipärija oma isa nägemiseks maha üle 300 kilomeetri. Charlesi murelik pilk vallandas kuuldused, et tema isa seisund on halb.