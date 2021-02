Inimesed Eugenie poja nimi on austusavaldus nii prints Philipile kui ka kuninganna Victoria abikaasale Toimetas Triin Tael , täna 16:00 Jaga: M

Printsess Eugenie ja Jack Brooksbank teatasid Instagramis, et nad panid oma esmasündinule nimeks August Philip Hawke Brooksbank. Beebi teine eesnimi on kummardus Eugenie isaisale prints Philipile (99), kes on eelmisest nädalast saadik haiglas.