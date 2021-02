Näitleja Kristjan Lüüsi abielu jooksis karile 

Maris kasutab sotsiaalmeedias Lüüsi asemel oma neiupõlvenime Nõlvak. Foto: Kuvatõmmis/Facebook.com/marisnõlvak

Alles eelmise aasta septembris tundus kõik roosiline ja Kristjan meenutas heldinult paari esimest kohtumist. "Teda nähes olid korrapealt jalad maast lahti. Olin toona suhtes ja sisendasin endale, et see ilmutus kaob, ma ei saa kiinduda, aga tunne ei kadunud. Hommikul läksime kumbki oma koju teadmisega, et oleme teineteisesse armunud," kirjeldas ta Kroonikale . "Ma ei ole koostanud pingerivi omadustest, milline peab olema ideaalne kaaslane, aga kui mõtlen, mis meeldib, siis Marises on kõik olemas."

"Ma arvan, et mõnusamat ja spontaansemat pulmade planeerimise perioodi annab igatseda. Me planeerisime kõik Kristjaniga kahekesi, jupphaaval ja tegime otsused koos. Kuidagi selline muretu oli. Ilmselt ka seetõttu, et meil olid pisikesed pulmad, pere ja lähimate sõprade seltsis. Aga ka sellepärast, et võtsime algusest peale asja vabalt: tuleb nagu tuleb, meie asi on päeva nautida ja hetkes olla, küll kõik loksub paika just nii nagu peab", õhkas Maris, kuivõrd ta protsessi nautis. Naine lisas, et kindlasti läheb midagi kõigest olenemata vussi, see käib lihtsalt selliste asjade juurde. Abikaasad olid selleks valmistunud ning Marise sõnul oli parem selle üle siis naerda - pärast ongi tore lugusid jutustada.