Tele Disney varustas legendaarse „Muppet Show'" hoiatustega Toimetas Triin Tael , täna 15:00

Muppetite tõmbenumbrid Kermit ja Miss Piggy 1978. aastal. Foto: VIDA PRESS

Disney Plus näitab alates reedest legendaarset telesarja "Muppet Show", kuid BBC Newsi teatel on selle osad nüüdsest varustatud hoiatusega. "See sari sisaldab inimeste või kultuuride negatiivseid kirjeldusi ja/või väärkohtlemist," toonitab voogedastuskanal. "Need sterotüübid olid tollal väärad ning on ka nüüd."