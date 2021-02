TEENETEMÄRK 2021 | Ilona Martson: olen harjunud, et ordeneid saab minu kuulus mees

"Rõõm on muidugi. Mis seal ikka – nii tore ju! Olen õudsalt liigutatud, et nähtamatuid ameteid, nagu toimetaja ja tõlkija, märgatakse. Olen harjunud sellega, et ordeneid saab minu kuulus mees (Andrus Kivirähk - toim.), aga mitte mina," naerab naine. "Seekord nii."